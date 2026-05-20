НовостиОбщество20 мая 2026 7:23

В аэропорту Калининграда задерживаются более 40 рейсов

Некоторые рейсы вовсе отменены
Александр КАТЕРУША

В аэропорту Калининграда задерживаются 42 рейса, некоторые вовсе отменены. Как сообщает пресс-служба «Храброво», изменения в расписании аэропорта связаны с вводом 20 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.

По данным онлайн-табло «Храброво», на вылет задерживаются 19 рейсов, 4 отменены (в Москву и Петербург). На прилет отменены также 4 рейса, задерживаются 23 рейса.

Пассажиров и встречающих просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.