Калининградский янтарный комбинат представил украшения в Китае

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината..

Калининградский янтарный комбинат представил новые коллекции украшений на Х Российско-Китайской выставке в экспоцентре в Харбине. Как рассказали в пресс-службе комбината, премьерой стали изделия с регилином – ювелирной сеткой, внутри которой камушки свободно перемещаются.

Также посетителям показывают уникальные броши и алмазную огранку янтаря, а еще украшения, где самоцвет сочетается с мехом и поталью.

Калининградские специалисты называют Китай одним из наиболее перспективных направлений для развития экспорта янтаря. Там балтийские камушки ценят за высокое качество и натуральное происхождение.

После открытия первого специализированного янтарного магазина в Шэньчжэне уже ведутся переговоры о запуске новых площадок в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.