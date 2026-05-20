НовостиОбщество20 мая 2026 8:46

В Нестерове благоустроят сквер на улице Черняховского

Новое общественное пространство появится рядом с Центром культуры
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

В Нестерове благоустроят сквер на улице Черняховского у Центра культуры. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области

По проекту здесь сделают пешеходные дорожки и зоны отдыха с покрытием из плитки и террасной доски, скамейки, освещение, поставят малые архитектурные формы и проведут озеленение. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году именно этот проект стал победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Также победителями голосования стали: набережная Зимнего озера в Калининграде, территория на улице Железнодорожной в Мамоново, зона отдыха на Парковой в Краснознаменске и общественное пространство на Красноармейской в Правдинске. Сейчас все эти проекты – на этапе госэкспертизы и определения подрядчиков.