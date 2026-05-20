В Калининградской области защитили шиповник, который укрепляет дюны на Балтийской косе

В Калининградской области морщинистый шиповник исключили из перечня инвазивных, то есть агрессивных, растений. Сделать это удалось после запроса к депутату Заксобрания Алексею Мендрику. Об этом сообщили в минприроды региона.

Оказалось, жители региона заметили, что растение, которое веками укрепляет дюны на Балтийской косе, попало в перечень инвазивных видов. Они начали бить тревогу и вышли на парламентария, тот направил запрос в правительство, в итоге вопрос решили.

В минприроды сказали, что при формировании списка опирались на федеральные стандарты, где шиповник морщинистый считается агрессивным видом. Только вот в калининградских условиях это растение выполняет уникальную роль — его корневая система укрепляет подвижные пески на Балткосе, защищает побережье от ветровой эрозии и помогает восстанавливаться после штормов.