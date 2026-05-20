Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 9:20

Житель Гусева подписал контракт с Министерством обороны, чтобы выплатить алименты

Часть задолженности – 820 тысяч рублей – он погасил
Александр КАТЕРУША

Житель Гусева подписал контракт с Министерством обороны, чтобы выплатить алименты. Значительную часть крупного долга, который составил более 1 млн рублей, он погасил. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

По решению суда мужчина должен был платить ежемесячно за содержание дочери 2012 года рождения. Он не работал и не предпринимал попыток к трудоустройству, накопил долг. Мужчина затем несколько раз устраивался работать, но трудился совсем немного.

В итоге злостный неплательщик алиментов пописал контракт с Министерством обороны, в марте уехал в зону СВО.

820 тысяч рублей он уже выплатил, также из его доходов ежемесячно удерживаются алименты.