НовостиОбщество20 мая 2026 9:34

В Зеленоградске заметили туманную радугу

Редкое явление проявилось утром 20 мая
Александр КАТЕРУША
Фото: кадр трансляции.

В Зеленоградске утром в среду, 20 мая, заметили туманную радугу. Рассмотреть ее удалось на записи веб-камеры. Как сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», радуга такая – весьма нечастое природное явление.

«Туманная радуга – радуга, представляющая собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Она появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм», - прокомментировали специалисты.

Исчезновение цветов при этом вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель.