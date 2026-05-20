В Калининграде прокуратура помогла сыну погибшего участника СВО получить наследство

В Калининграде право сына погибшего участника специальной военной операции на наследство восстановили после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отец несовершеннолетнего погиб в марте 2023 года. Он долго числился как пропавший без вести, а свидетельство о смерти выдано только в июне 2024-го. При этом выдача свидетельства о праве на наследство была приостановлена из-за пропуска срока для принятия наследства.

После суда был восстановлен срок и признано право на деньги на счету погибшего.