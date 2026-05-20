В Калининградской области ремонтируют дороги к школам и детсадам. В планах на этот год – привести в порядок около 75 километров таких дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, в Озерском районе ремонтируют дорогу Малое Путятино – Садовое – Шишково, которая проходит через поселок Садовое, где находится детсад.

В Нестеровском районе образовательные учреждения располагаются по пути прохождения областных дорог Фурмановка – Ватутино – Садовое – Шатурское и Чкалово – Заветы – Нестеров, их ремонтируют.

Приводят в порядок участок трассы Ельняки – Дружба – Железнодорожный, который проходит через поселок Дружба Правдинского района, где есть школа и садики.

Также в списке дорога, которая проходит через населенный пункт Свобода, где есть Дом культуры, Новостроево со школой и Юдино с садиком.

Запланирован и ремонт ул. Театральной в Полесске, где расположены детский сад, музыкальная школа и культурно-досуговый центр.