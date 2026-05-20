Состоялся онлайн-турнир по гиревому спорту, он объединил Черняховск и белорусский город Мосты

В Черняховске провели спортивный телемост – необычный турнир в онлайн-формате объединил город Калининградской области и белорусские Мосты. В пресс-службе областного минспорта событие назвали историческим.

Спортсмены обеих стран выступали перед веб-камерами. Сборную Черняховска представили Наталья Тулинова, Андрей Мергунов, Александр Мун и ветеран Виктор Назаренко.

Спортсмены активно поддерживали друг друга.

Отмечается, что итоги турнира официально не подводились. Как говорят в таких случаях, победила дружба.