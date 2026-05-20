Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт20 мая 2026 11:20

Состоялся онлайн-турнир по гиревому спорту, он объединил Черняховск и белорусский город Мосты

Спортсмены состязались, стоя перед веб-камерами
Александр КАТЕРУША

В Черняховске провели спортивный телемост – необычный турнир в онлайн-формате объединил город Калининградской области и белорусские Мосты. В пресс-службе областного минспорта событие назвали историческим.

Спортсмены обеих стран выступали перед веб-камерами. Сборную Черняховска представили Наталья Тулинова, Андрей Мергунов, Александр Мун и ветеран Виктор Назаренко.

Спортсмены активно поддерживали друг друга.

Отмечается, что итоги турнира официально не подводились. Как говорят в таких случаях, победила дружба.