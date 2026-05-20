Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет на четырех площадках в Калининградской области

На четырех площадках в Калининградской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 26 июня. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, главной площадкой станет ДС «Янтарный» в Калининграде, гостей также ждут в офисах Центра занятости населения в Черняховске, Советске и Светлом.

В этом году более 60 компаний презентуют порядка двух тысяч вакансий в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других сферах экономики. Среди участников ярмарки будут представлены ведущие предприятия региона.

Карьерные консультанты Центра занятости расскажут о программах профобучения, соцконтракте по направлению поиска работы, онлайн-сервисах «Работа России» для молодежи и пр.

Также в программе – тематические активности, деловые игры и практические задания, мастер-классы, тренинги.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня с 10:00 до 14:00:

– Калининград, ул. Согласия, 39, Дворец спорта «Янтарный»;

– Черняховск, ул. Калинина, 6, отделение Центра занятости населения;

– Советск, ул. Рабочая, 14а, отделение Центра занятости населения;

– Светлый, ул. Советская, 18а, отделение Центра занятости населения.

Подробнее: 8 (800) 201-39-00 (добавочный 2).