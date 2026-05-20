Калининград принимает тяжелоатлетов из 14 регионов России

Калининград на турнир по тяжелой атлетике «Янтарная штанга» собрал силачей из 14 регионов России. Как сообщает пресс-служба городской администрации, к нам прибыли штангисты, представляющие Москву, Ленинградскую, Сахалинскую, Владимирскую, Свердловскую, Иркутскую, Липецкую, Новосибирскую, Воронежскую, Омскую и Пензенскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Среди мужчин представлены категории от 55 до 109+ кг, среди женщин – от 45 до 87+ кг.

Соревнования эти уже 26 по счету, проводят их в память об Эрике Цирике, участнике штурма Кёнигсберга, почетном гражданине города, судье международной категории по тяжелой атлетике, а также одном из самых известных спортивных теле- и радиокомментаторов СССР.