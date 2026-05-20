Жительница Гусева судится с управляющей компанией после падения глыбы льда на ее «Ниссан»

Жительница Гусева подала в суд на УК с требованием возместить ущерб от упавшей на ее автомобиль снежной глыбы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

11 декабря 2025 года на «Ниссан», припаркованный во дворе на ул. Московской, с крыши дома упала снежно-ледяная масса. Ущерб превысил 170 тысяч рублей.

Автомобилистка в иске указала, что УК не исполняла обязанности по очистки крыши, выплатить деньги отказалась.

В судебном порядке женщина просит взыскать с управляющей организации стоимость ремонта автомобиля, компенсацию морального вреда в 50 тысяч руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом, а также судебные расходы – это еще более 15 тысяч рублей.