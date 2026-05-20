В Калининграде накрыли ОПГ, которая занималась незаконной организацией азартных игр

В Калининграде накрыли преступную группу, которая занималась незаконной организацией азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

По версии следствия, с 2019 по май 2026 года 48-летний мужчина и 39-летняя женщина в Калининграде и на территории Гурьевского района организовывали азартные игры. Помогали им еще три девушки, которые выступали в роли администраторов и системных администраторов.

Адреса проведения игр меняли регулярно, чтобы не попасться. Доход злоумышленников, по данным СК, превысил 1,5 млн рублей.

Организатор преступной группы задержан, под стражей он пробудет до 14 июля 2026 года.

Женщине же избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие продолжается.