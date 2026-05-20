Сквер на улице Киевской лидирует в голосовании за объекты благоустройства на 2027 год

Сквер на улице Киевской, который находится возле Культурно-досугового центра, по-прежнему лидирует в голосовании за объекты благоустройства на 2027 год – у него 2226 голосов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На втором месте Старопрегольская набережная и прилегающие к ней территории (от улицы Эпроновской до Ленинского проспекта) с 1778 голосами. На третьем месте парк Ветеранов (в районе Аллеи смелых) с 1474 голосами.

Отметим, в этом году в голосовании участвуют 33 объекта, расположенные в различных районах города.

Голосование продлится до 12 июня на сайте.

Также голосовать можно в будни с 16:00 до 19:00 в ТЦ «Европа», ТЦ «Плаза», супермаркете «Виктория» (ул. Калинина, 28).