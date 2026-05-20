НовостиОбщество20 мая 2026 17:27

Жителям Калининграда стали отказывать в ипотеке из-за покупок на маркетплейсах

Банки более строго поверяют кредитную нагрузку
Михаил ЯНОВСКИЙ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году условия выдачи льготных кредитов на покупку жилья заметно ужесточились, что уже отразилось на калининградском рынке недвижимости. По словам депутата Законодательного собрания региона, владельца крупной строительной компании Евгения Верхолаза, продажи упали практически на 60%.

- У нас до 90-95% квартир продаются в ипотеку, - рассказал Верхолаз на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота». – По моей информации, сейчас из 14 человек только один получает одобрение займа. Отказывают по одной причине – у всех уже есть другие кредиты. Например, на маркетплейсах сейчас можно купить что-то и оплатить в течение трех месяцев, но это тоже считается кредитом. Многие не знают об этом, набирают покупки, потом приходят за ипотекой - и получают отказ.

По словам Евгения Верхолаза, среди клиентов «людей с наличными» тоже стало намного меньше.

- Мы ждем, когда понизится ставка и люди начнут забирать деньги с депозитов, - честно сказал застройщик.