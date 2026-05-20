Житель Москвы украл в Краснознаменске 40 тысяч долларов у корейской делегации

В Краснознаменске вынесли приговор жителю Подмосковья за крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс- служба областного суда.

36-летний мужчина сопровождал корейскую делегацию, которая приехала на строящуюся гигафабрику. Директор корейской компании спрятал в сейф управляющего отелем 40 тысяч рублей. Злоумышленник убедил руководство отеля, что он может распоряжаться этими деньгами, забрал всю валюту и потратил на свои нужды.

Кроме этого, он украл у одного из рабочих деньги на ноутбук.

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.