Строительная компания заплатила калининградцу 1 млн рублей неустойки за нарушение сроков сдачи апартамента. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Калининградец заключил договор долевого участия в строительстве, рассчитывая получить нежилое помещение площадью 46 кв метров. Он внес оплату в полном объеме, но застройщик нарушил сроки, установленные договором – в течение двух лет не отдал апартамент.

Суд встал на сторону клиента и постановил взыскать со строительной фирмы неустойку 1 млн рублей. Платить фирма не торопилась, тогда ее счета арестовали, также приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении недвижимости и машин, которые принадлежат юрлицу.

Деньги тут же нашлись, также должнику пришлось оплатить исполнительский сбор, он составил 122 тыс рублей.