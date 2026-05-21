Летом в Калининград из Москвы запустят дополнительные авиарейсы с «плоскими» тарифами

С 1 июня запустят дополнительный ежедневный рейс между Москвой и Калининградом с возможностью купить билеты по «плоскому» тарифу. С 1 июля по 31 августа запланировано уже два дополнительных рейса в сутки, также с «плоскими» тарифами. Об этом сообщает пресс-служба «Ажрофлота».

Решение было принято руководителем компании Сергеем Александровским на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Новые рейсы в столицу и обратно будут выполняться на лайнерах Airbus A321.

Отмечается, что жители региона и студенты вузов Калининградской области очной формы обучения смогут в приоритетном порядке оформить билеты на дополнительный рейс по «плоскому» тарифу более чем за 7 дней до даты вылета. За неделю до вылета оставшиеся нереализованные билеты по «плоскому» тарифу будут поступать уже в свободную продажу: их смогут приобрести все желающие.

«Плоский» тариф это 7900 рублей в одну сторону, 13000 рублей туда-обратно.

В 2025 году «плоскими» тарифами на линии Москва — Калининград — Москва воспользовалось более 831 тыс. человек.