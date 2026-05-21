Калининградцы становятся жертвами мошенников при покупке билетов на концерты и в театр. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, за последнее время зарегистрировано уже два случая по схожим схемам.

21-летний студент решил купить билеты на концерт через интернет. По просьбе продавца ушел в мессенджер, а затем перешел по ссылке, которую лжепродавец отправил. Парень ввел данные карты и код из СМС – с карты тут же списали 36 тысяч рублей. Билетом молодой человек, конечно, так и не увидел.

23-летний калининградец общался с девушкой на сайте знакомств, там предложила сходить в театр и выслала ссылку для покупки билетов. Заказ парень оформил, списалось 5 тысяч рублей. Система выдала ошибку, билеты на почту не пришли.

Заведены уголовные дела.