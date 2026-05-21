В Калининградской области с начала года жильем обеспечены 84 жителя из категории детей-сирот

С начала года 84 жителя Калининграда и Балтийска из категории детей-сирот обеспечены жильем. Как сообщили в минсоце региона, льготникам предоставили 40 благоустроенных квартир, еще 44 человека воспользовались федеральным жилищным сертификатом и региональной выплатой.

Министр социальной политики Анжелика Майстер сказала, что в 2026 году право на получение жилья реализуют не менее 350 человек. На покупку квартир и выдачу сертификатов предусмотрено 900 миллионов рублей.

Отмечается, что при самостоятельной покупке квартиры за счет средств федерального жилищного сертификата или региональной выплаты можно также воспользоваться другими мерами поддержки: материнским капиталом, выплатой молодой семье.

Подробно о мерах поддержки по тел.: 8 (4012) 599-699, 599-638, 599-665.