В Калининграде ищут актеров для съемок в социальном ролике о связи поколений

В Калининграде снимут художественный социальный ролик о связи современного города с памятью о людях военного времени. Сейчас организаторы проводят кастинг – ищут актеров на главные роли и в массовку. Съемки пройдут 6 и 7 июня на вокзале, в городском сквере, на территории форта.

Об этом сообщает «Фестивальная дирекция».

Для участия в современной сюжетной линии в кадре нужны:

- женщина 25–35 лет (играет роль мамы);

- мальчик или девочка 6–10 лет;

- девушка 18–25 лет;

- парень 18–25 лет.

Для линии прошлого:

- женщина 25–35 лет;

- мальчик или девочка 6–10 лет;

- девушка 18–25 лет;

- парень 18–25 лет.

«Будет плюсом, если на роли мамы и ребенка откликнется настоящая мама с сыном, но это не обязательное условие. Заявки можно отправлять отдельно», - говорится в сообщении.

Также нужны мужчины и женщины разных возрастов для участия в массовых сценах.

О том, как откликнуться, – здесь.