НовостиПроисшествия21 мая 2026 11:27

В Гурьевском районе мужчина, взбешенный шумом питбайков, накинулся на подростка с ножом

17-летний юноша получил ножевое ранение
Александр КАТЕРУША
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Гурьевском районе мужчина накинулся на подростка с ножом и ранил его. Как оказалось, житель поселка Малое Луговое был разозлен шумом питбайков. О случившемся на улице Центральной рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Ранее судимый 45-летний мужчина вышел на улицу в поисках шумных мотоциклистов. Мимо проходил 17-летний подросток. Мужчина решил, что тот причастен к шуму, и обрушился на него с претензиями. Во время перепалки он достал из кармана нож и ударил подростка по ноге.

Парня пришлось госпитализировать, а агрессор уже задержан.

Заведено уголовное дело.