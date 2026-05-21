Калининградец нашел на мусорке рюкзак с айфонами и банковскими картами

Калининградец нашел возле мусорных контейнеров рюкзак с двумя айфонами, банковскими картами и ключами. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на героя истории Владимира.

Сумку молодой человек заметил, когда ночью вышел вынести мусор. Он вдруг услышал звонок телефона. Внутри рюкзака ничего опасного не было, его он взял домой, чтобы попытаться отыскать владельцев.

Позвонил Владимир и в полицию – там предложили подойти в отделение в 8 утра. Затем он отыскал владельца в соцсетях по фамилии на карте.

После нескольких уточняющих вопросов нашедший согласился вернуть рюкзак владельцу. Тот приехал на такси вместе с супругой, отблагодарил неравнодушного героя и забрал сумку.

Как рюкзак оказался у мусорки – не выяснили.