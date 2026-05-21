НовостиОбщество21 мая 2026 12:55

В Калининградской области пройдут мероприятия Всероссийской недели семьи

Программой охватят все муниципалитеты с 24 по 31 мая
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с 24 по 31 мая пройдут мероприятия Всероссийской недели семьи, приуроченные к Международному дню защиты детей. Активности запланированы во всех муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного правительства.

В программе около 200 мероприятий просветительской, духовно-нравственной, патриотической, творческой и спортивной направленности. Для жителей региона организуют концерты, мастер-классы, спортивные соревнования, книжные выставки, благотворительные спектакли, квесты, молебны о благополучии семей, фестиваль хоров и т.д.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но может потребоваться регистрация.