Лето игроки «Балтики» проведут в Светлогорске и в Турции

Учебно-тренировочные сборы калининградская «Балтика» проведет в родном регионе, а также в Турции и в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

С 15 по 23 июня игроки будут тренироваться в Светлогорске на базе «Балтия».

24 июня предстоит поездка в Москву, где пройдет углубленное медицинское обследование спортсменов.

27 июня балтийцы отправятся в турецкую провинцию Ыспарта, где продолжат подготовку в Таврических горах.

Заключительный подготовительный этап пройдет в Сочи с 13 июля.

Сейчас команда в отпуске. Информацию о спаррингах обнародуют дополнительно.