Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 13:36

Калининградская компания по утилизации отходов незаконно сливала нефтепродукты в городские очистные сооружения

Руководство фирмы выставляло клиентам счета и нечестно заработало 3 млн рублей
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: управление ФСБ России по Калининградской области.

В Калининграде руководитель фирмы стал фигурантом уголовного дела, попавшись на мошенничестве при утилизации отходов с содержанием нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник обличен и задержан полицией совместно с сотрудниками УФСБ по региону.

Известно, что одно из предприятий заключило контракт по сбору, вывозу, утилизации и обезвреживанию отходов с нефтепродуктами. Но вместо утилизации специалисты просто сливали загрязненные воды в очистные сооружения на территории Калининграда.

При этом компания-утилизатор исправно выставляла счета на оплату услуг. В итоге руководство фирмы нечестно заработало более 3 млн рублей.

Степень ущерба, причиненного водным объектам, еще предстоит определить.