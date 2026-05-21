Калининградская компания по утилизации отходов незаконно сливала нефтепродукты в городские очистные сооружения

В Калининграде руководитель фирмы стал фигурантом уголовного дела, попавшись на мошенничестве при утилизации отходов с содержанием нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник обличен и задержан полицией совместно с сотрудниками УФСБ по региону.

Известно, что одно из предприятий заключило контракт по сбору, вывозу, утилизации и обезвреживанию отходов с нефтепродуктами. Но вместо утилизации специалисты просто сливали загрязненные воды в очистные сооружения на территории Калининграда.

При этом компания-утилизатор исправно выставляла счета на оплату услуг. В итоге руководство фирмы нечестно заработало более 3 млн рублей.

Степень ущерба, причиненного водным объектам, еще предстоит определить.