НовостиДом. Семья21 мая 2026 14:14

В Калининградском зоопарке появились великолепные зеленые гекконы, которые могут бегать по стеклам

Коллекция учреждения пополнилась удивительными существами
Александр КАТЕРУША
Фото: Калининградский зоопарк.

В коллекции Калининградского зоопарка, которому исполнилось 130 лет, появились новые виды. Обновление – в секторе «Террариум», сообщает пресс-служба учреждения.

Посетителей наверняка привлечет своим видом пара фельзум великолепных. Эти яркие гекконы настолько ловки, что легко бегают по абсолютно гладким вертикальным поверхностям, включая стекло.

Также новоселы – пара малышей носатого полоза Буланже. Это необычные носатые полозы.

Кроме того, новоселье справляет молодняк жабовидных квакш. Они красивы и ядовиты, а на пальцах у них – мощные присоски.