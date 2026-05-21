На всероссийский конкурс отправят 10 проектов благоустройства общественных пространств в Калининградской области

Отобраны и одобрены на специальной комиссии проекты благоустройства общественных пространств в Калининградской области. Преобразиться могут места отдыха, набережные, скверы и парки в Советске, Нестерове, Черняховске, Светлом, Зеленоградске, Мамоново, Гусеве, Гвардейске, Гурьевске, Багратионовске.

Проекты будут участвовать во Всероссийском конкурсе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В этот раз рекордное число участников – 10 округов. Победители получат финансирование, чтобы воплотить идеи в жизнь», - написал губернатор Алексей Беспрозванных в МАХ.

Напомним, до 12 июня продолжается также и голосование за объекты благоустройства – работы пройдут в следующем году. Выбирать можно из полусотни объектов здесь.