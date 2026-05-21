В Калининграде арестовали адвоката, обвиненного в посредничестве при передаче взятки

В Калининграде арестован 61-летний член Адвокатской палаты, который обвиняется в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Известно, что уголовное дело была заведено в отношении 31-летнего местного жителя. Адвокат же предложил ему свои услуги в качестве посредника при передаче взятки в размере 9 млн рублей правоохранителям взамен на прекращение уголовного преследования.

9 февраля этого года часть требуемой суммы – 500 тысяч рублей – обвиняемый передал адвокату. 19 мая адвокат получил еще одну часть взятки, на этот раз 4 млн 250 тысяч рублей. Задержан он был сотрудниками УФСБ по региону.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Под стражей он пробудет до 19 июля.