НовостиОбщество22 мая 2026 7:15

Алексей Беспрозванных рассказал послу Кении о возможности инвестировать в курорт «Белая Дюна»

Регион посетил дипломат Питер Матуки
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

Состоялась встреча губернатора Алексея Беспрозванных с чрезвычайным и полномочным послом Республики Кения в РФ Питером Матуки.

Среди перспективных направлений сотрудничества губернатор отметил сельское хозяйство и туризм. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, глава региона рассказал гостю о действующих в регионе возможностях и льготах для инвесторов, масштабном проекте «Белая Дюна», одном из пяти круглогодичных морских курортов федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», которые создают в России по решению президента.

В свою очередь Питер Матуки рассказал о пляжах и сафари в Кении.

По словам Алексея Беспрозванных, визит посла придаст импульс для активизации взаимодействия Калининградской области с Кенией.