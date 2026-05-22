Алексей Беспрозванных рассказал послу Кении о возможности инвестировать в курорт «Белая Дюна»

Состоялась встреча губернатора Алексея Беспрозванных с чрезвычайным и полномочным послом Республики Кения в РФ Питером Матуки.

Среди перспективных направлений сотрудничества губернатор отметил сельское хозяйство и туризм. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, глава региона рассказал гостю о действующих в регионе возможностях и льготах для инвесторов, масштабном проекте «Белая Дюна», одном из пяти круглогодичных морских курортов федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», которые создают в России по решению президента.

В свою очередь Питер Матуки рассказал о пляжах и сафари в Кении.

По словам Алексея Беспрозванных, визит посла придаст импульс для активизации взаимодействия Калининградской области с Кенией.