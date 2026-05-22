Калининградка мечтала заработать на криптовалюте и лишилась 6,3 млн рублей

Огромную сумму потеряла 36-летняя жительница Калининграда, мечтавшая заработать на криптовалюте. Историю рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Сначала горожанка получила сообщение в мессенджере: незнакомец предложил ей быстро заработать на криптовалюте. Женщина вопросов не задавала и начала активно переводить деньги через банковское приложение. Мошенники показывали ей растущий баланс и уверяли в прибыли.

Чтобы заработать еще больше, жертва даже влезла в долги – наличку просила у родственников и знакомых.

Увы, когда калининградка попыталась вывести якобы заработанное, «специалисты» перестали отвечать, доступ к деньгам исчез. Общий ущерб составил более 6,3 млн рублей.