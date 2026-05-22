НовостиОбщество22 мая 2026 9:30

В поликлиниках Калининградской области 23 мая проведут бесплатные обследования

Врачи примут всех желающих
Александр КАТЕРУША

В субботу, 23 мая, во всех поликлиниках Калининградской области проведут акцию «Здоровье выходного дня». Проверить здоровье бесплатно можно будет всем, вне зависимости от места прикрепления, сообщает региональный минздрав.

С 9:00 до 14:00 пациентов примут терапевт, акушер-гинеколог, хирург, уролог.

Жители смогут пройти ЭКГ, забор крови и кала, антропометрию, флюорографию, маммографию, сдать мазки на цитологию.

В программе также лекции и профилактические беседы о ЗОЖ и правильном питании.

Следующая акция пройдет 20 июня.