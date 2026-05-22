Калининградцы рассказали, сколько потратят на школьный выпускной в 2026 году

В Калининграде сбор на выпускной вечер для учеников 9-го класса обойдется в 2026 году в среднем в 15 000 рублей, а для 11-го класса — в 21 000 рублей. Именно столько будут тратить горожане. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на опрос родителей старшеклассников.

Отдельная строка бюджета – праздничный наряд. 9-классника одеть стоит порядка 18 000 рублей, девочку – 17 000 рублей. В 11-м классе уже все дороже: 20 000 рублей и 22 500 рублей соответственно.

12% радостно сообщили, что 9-е классы их детей вовсе не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей 11-классников таких оказалось всего 6%.