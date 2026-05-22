Калининградские волонтеры восстанавливают здания в Курской области

. Фото: правительство Калининградской области.

Волонтеры из Калининградской области – 11 человек разных возрастов и профессий – восстанавливают пострадавшую Курскую область, сообщает пресс-служба областного правительства.

Добровольцы работают в лагере «Курский рубеж», который функционирует с 2025 года и за время существования объединил более 600 волонтеров из 69 регионов России.

Ребята разбирают завалы и восстанавливают здания и пострадавшие социальные объекты.

Отмечается, что многие добровольцы трудятся в Курской области не первый раз.