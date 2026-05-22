НовостиПолитика22 мая 2026 13:25

В Калининградской области морпехи участвовали в тренировке по армейской тактической стрельбе

Учения прошли на военном полигоне
Александр КАТЕРУША
Фото: пресс-служба Балтфлота.

В Калининградской области морпехи Балтийского флота провели тренировку по армейской тактической стрельбе, задействовано было около 100 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Особенностью учений стала меняющаяся мишенная обстановка: когда перед стрелком внезапно появляются различные цели, очередность поражения которых он должен определить самостоятельно, выбрав при этом правильное оружие и огневую позицию. При этом в одном упражнении может сочетаться применение нескольких видов стрелкового, а также холодного оружия и элементы рукопашного боя.

Отмечается, что в программе тренировок есть и новый вид перемещения с боевой стрельбой, где морпехи двигаются вдоль линии соприкосновения с противником от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга. Здесь опираются на опыт СВО.