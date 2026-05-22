В Озерске ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны из Озерска Александра Сергеевна Маркина отметила 100-летие в пятницу, 22 мая. Поздравления ей передали от президента и губернатора.

Александра Маркина родилась в Нижегородской области. В годы войны трудилась в тылу, а после Победы в числе первых переселенцев переехала в Калининградскую область. Она работа на машинно-тракторной станции, была назначена на должность главного агронома, потом долгое время занималась сельским хозяйством Озерского района.

Она выбрала путь активного гражданина и даже избиралась депутатом районного Совета депутатов.