НовостиОбщество22 мая 2026 13:29

В Озерске ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летие

Поздравления принимает Александра Маркина
Александр КАТЕРУША

Ветеран Великой Отечественной войны из Озерска Александра Сергеевна Маркина отметила 100-летие в пятницу, 22 мая. Поздравления ей передали от президента и губернатора.

Александра Маркина родилась в Нижегородской области. В годы войны трудилась в тылу, а после Победы в числе первых переселенцев переехала в Калининградскую область. Она работа на машинно-тракторной станции, была назначена на должность главного агронома, потом долгое время занималась сельским хозяйством Озерского района.

Она выбрала путь активного гражданина и даже избиралась депутатом районного Совета депутатов.