«Юрий Борисов органичен в роли Гамлета»: министр культуры Калининградской области оценил скандальную постановку

Актер Юра Борисов органичен в роли Гамлета на сцене Московского Художественного театра имени Чехова. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который успел посмотреть нашумевшую постановку Андрея Гончарова. Отзыв чиновник написал в своем телеграм-канале.

«Что ж... Если кратко, то мне скорее понравилось, и я даже бы сходил еще раз, пересмотреть некоторые эпизоды. Сама идея – очень интересная, декорации и спецэффекты тоже вполне релевантные современной театральной моде, скажем так», - написал министр.

А вот оценить игру актеров «с точки зрения профессионала цеха» Андрей Ермак не смог, но «как зритель» оказался вполне удовлетворен игрой Юры Борисова.

«Юрий Борисов органичен в роли Гамлета», - написал Андрей Ермак.

Чиновник отметил, что до просмотра спектакля специально не читал отзывы, но знал, как всколыхнула эта постановка часть театрального сообщества и зрителей.

«Эмоциональную критику тоже могу понять, уж слишком смело выглядят некоторые режиссерские ходы и их не всегда можно однозначно воспринять», - прокомментировал глава областного минкульта.