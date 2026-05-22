НовостиОбщество22 мая 2026 14:39

Алексей Беспрозванных прокомментировал трагедию в ЛНР

Губернатор выразил соболезнования родным погибших в Старобельске
Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил соболезнования родным погибших в результате атаки ВСУ общежития колледжа в Старобельске.

«Страшная трагедия в ЛНР. Чудовищная и бесчеловечная. В голове не укладывается», - написал он в МАХ.

Глава региона пожелал сил и здоровья пострадавшим: «Калининградская область с вами».

Ранее стало известно о шести погибших при ударе по общежитию в Старобельске. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Президент назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что удар не был случайным.