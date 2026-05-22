НовостиОбщество22 мая 2026 14:44

В КГТУ аудиторию назвали в честь выдающегося ученого Владимира Шендерюка

Учебный класс украшен портретом профессора
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградском государственном техническом университете открыли аудиторию имени Владимира Шендерюка – выдающегося российского ученого в области технологии переработки рыбы и гидробионтов, доктора технических наук, заслуженного работника рыбного хозяйства РФ. Портрет профессора украшает стену помещения. В открытии класса принял участие губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба областного правительства.

Много лет профессор Шендерюк преподавал на кафедре технологии продуктов питания КГТУ – одной из старейших кафедр университета, основанной в 1915 году. Под его руководством кафедра стала ведущим центром подготовки специалистов по переработке рыбы в России.