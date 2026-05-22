Стало известно, что могут построить на месте падающего дома на Московском проспекте

Аварийный дом № 70 на Московском проспекте, который дал трещину и был расселен, начнут демонтировать в октябре 2026 года. Работы займут 12 месяцев, а на освободившейся территории может появиться парковка, детская или спортивная площадка. О том, что на этом месте могут появиться только элементы благоустройства, рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Никто не собирается на том же месте потом возводить какую то «VIP-недвижимость». Не нужно тиражировать в соцсетях подобные слухи, потому что они не выдерживают никакой критики», - написала сити-менеджер.

По ее словам, строительство там «не принесет никому никакой экономической выгоды», поскольку учитывать нужно миллиардные затраты на расселение людей и снос.

Также глава администрации сказала, что ничего выше одного этажа там построить в принципе больше будет нельзя: «Ровно по той причине, по которой сейчас приходится разбирать дом № 70, — плывучие грунты».

У властей сейчас задача оперативно расселить дом № 68, который балконами соединен с аварийной высоткой.