Стало известно, какие спортсмены представят Калининград на Российско-Китайских играх

Волейболистка Милана Минаева и скалолазка Александра Нетепенко представят Калининград на Российско-Китайских играх, которые совсем скоро пройдут в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

Милана Минаева – доигровщица «Локомотив-СШОР по ИВС». В прошлом сезоне девушка была капитаном российской сборной, которая стала победителем III Игр стран СНГ. В составе национальной команды до 17 лет она уже выиграла турнир «Корнаккья» в Италии.

Александра Нетепенко выступает вместе со спортсменами 15-16 лет. По итогам прошлого года Саша признана лучшей юной спортсменкой Калининградской области по олимпийским видам спорта.

25 мая в светлогорском «Янтарь-холле» состоится торжественное открытие соревнований.

Желающие посетить состязания по баскетболу, бадминтону, волейболу и художественной гимнастике могут оформить бесплатные билеты здесь.