Не стало известного в Калининграде тренера, который работал с паралимпийцами

Александра Ручкина и Александр Григорьев. Фото: министерство спорта Калининградской области.

Ушел из жизни заслуженный тренер России Александр Григорьев, который посвятил всего себя развитию калининградского паралимпийского и сурдлимпийского спорта. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

«Под руководством Александра Григорьева выросли титулованные спортсмены — многократные победители и призёры паралимпийских и сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, кубков мира, европейских и всемирных игр, а также чемпионатов России», - говорится в сообщении.

Одна из его воспитанниц – заезда паралимпийского спорта Александра Ручкина. Всего два месяца назад она стала чемпионкой мира по легкой атлетике ЛИН, выиграв турнир по прыжкам в длину.