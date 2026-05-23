НовостиОбщество23 мая 2026 6:35

В день 130-летия Калининградского зоопарка директора учреждения наградили орденом «За заслуги перед Калининградской областью»

Награду вручил губернатор Алексей Беспрозванных
Александр КАТЕРУША
Фото: соцсети С. Соколовой.

Калининградскому зоопарку исполнилось 130 лет (основан он был 21 мая 1896 года), торжества прошли накануне в драмтеатре. На сцене губернатор Алексей Беспрозванных наградил директора учреждения Светлану Соколову орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Об этом она написала в телеграм-канале, отметив, что награждение стало «абсолютнейшим, но невероятно приятным сюрпризом».

Также благодарностью губернатора были отмечены трое сотрудников зоопарка – завотделом «Млекопитающие» Ольга Головина, завотделом «Кормопроизводство» Инна Романкова и главбух Светлана Ильина. Все они более 10 лет работают в зоопарке

Еще 11 сотрудников из разных отделов зоопарка получили грамоты.

Сегодня зоопарк продолжает серию торжественных мероприятий.