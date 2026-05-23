В Калининграде врачи лечат аритмию с помощью экстремального холода

Фото: кардиоцентр Калининграда.

Врачи в федеральном Центре высоких медицинских технологий возвращают ритм сердцу с помощью экстремального холода. Метод это новый и высокотехнологичный, сообщают в миздраве региона.

Впервые в регионе с помощью этой технологии криоаблации врачи кардиоцентра провели операции по лечению сложных аритмий пяти жителям Калининградской области. Самому юному пациенту всего 20 лет.

Аритмия – это любое нарушение нормального ритма, частоты или последовательности сердечных сокращений.

Криоаблация аритмогенных зон – это метод лечения нарушений ритма, при котором очаг, генерирующий неправильные электрические импульсы, разрушается с помощью экстремально низких температур. Вмешательство в среднем длится до полутора часов: жидкий хладагент мгновенно замораживает клетки, генерирующие неправильные импульсы: они погибают, и правильный сердечный ритм восстанавливается.

Операция не требует разрезов и глубокого наркоза.