НовостиОбщество23 мая 2026 8:55

Появился еще один мурал, посвященный 80-летию Калининграда

Рисунок можно увидеть на здании бывшей администрации Московского района
Александр КАТЕРУША
Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде на улице Октябрьской, на здании бывшей администрации Московского района, появился мурал, посвященный 80-летию Калининграда и Калининградской области. Об этом рассказала в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

«Говоря о послевоенном периоде Калининграда, большинство из нас представляет себе строителя-созидателя. Эдакий собирательный образ человека, который восстанавливал город из руин, строил жилые дома, фабрики и заводы, спортивные комплексы и кинотеатры, благоустраивал скверы и парки», - написала сити-менеджер.

Елена Дятлова отметила, что «город-мечты можно построить только через усердную работу каждого».

В здании с муралом сейчас базируются муниципальные спасатели.