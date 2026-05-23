В Калининградской области проложили более 40 км новых минерализованных полос – работы ведут активно во всех лесничествах области. О профилактической работе сообщает минприроды региона.

«Чтобы не допустить распространения огня, специалисты Минприроды ведут масштабную работу по созданию защитных минерализированных полос на территории гослесфонда», - рассказали в министерстве.

Минерализованная полоса — это участок земли, очищенный от травы, листьев, веток до самого грунта. В случае пожара такая полоса служит надежным барьером: огонь не может «перешагнуть» через вспаханную почву.