НовостиСпорт23 мая 2026 9:25

Калининградец выиграл первенство России по гребле

Дмитрий Бугрышев отличился в Краснодаре
Александр КАТЕРУША

Краснодар принял первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. Калининградец Дмитрий Бугрышев отличился, завоевав золото.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, наш земляк выступал на дистанции 500 метров в байдарке четверке в составе сборного экипажа: Владислав Савельев (Тверь), Евгений Беспалов (Москва) и Виталий Лепехин (Краснодар). Им удалось опередить соперников почти на 2 секунды.

Также калининградец в паре с Виталием Лепехиным заняли 3 место в гонке на 500 метров.