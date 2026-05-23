Семь ребят из Калининградской области получили призовые места фестиваля «Российская школьная весна»

Семь школьников из Калининградской области получили призовые места фестиваля «Российская школьная весна». Награждали ребят в Ставрополе. Всего же, как сообщает пресс-служба областного правительства, Калининградскую область представили 14 человек.

Солистка студии «Мальвина» из Мамоново Анастасия Холодько завоевала гран-при направления «Оригинальный жанр», а София Гнусарева стала лауреатом I степени в конкурсе танцев.

Ученица гимназии № 40 имени Гагарина Василиса Шаевко стала лауреатом II степени в направлении «Медиа».

Ученица школы № 7 Калининграда Софья Алющенко стала лауреатом III степени в театральном, а участница вокальной студии «Шанс» из Черняховска Полина Жемчугова стала лауреатом III степени в вокале.

Дмитрий Дворников из школы искусств имени Баха в Балтийске получил спецприз «За исполнение музыки русского композитора».

Награждали и целые группы. Например, ансамбль «Большая перемена» из Черняховской музыкальной школы взял приз «За стремление к победе».

Всего участниками финального события стали более 1 800 школьников от 12 до 18 лет со всей России.

Отличившиеся калининградцы могут претендовать на получение именной стипендии губернатора в сфере культуры и искусства. Она, напомним, увеличена до 5 тысяч рублей в месяц.