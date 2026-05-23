Фрагменты самолета Ил-2, найденные в Зеленоградском районе, передали в калининградский лицей № 17. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Напомним, боевую машину, сбитую в боях Восточно-Прусской операции в 1945 году, обнаружили во время раскопок у поселка Красновка.

Останки солдат, капитана Андрея Машковцева и стрелка Павла Михеева, удалось опознать – их направят родственникам в Кировскую и Ленинградскую области.

Поисковики из организации «Совесть» планируют помогать с экспонатами и дальше – раньше в лицее не было музея.