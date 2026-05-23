Беспрозванных анонсировал две новые меры поддержки бизнеса в Калининградской области

Власти Калининградской области помогут льготным финансированием бизнес-проектам в сфере роботизации, а также на создание новых предприятий на территории индустриальных парков. О новых мерах поддержки губернатор Алексей Беспрозванных рассказал на церемонии награждения победителей бизнес-премии «Янтарный Меркурий».

«Планируем запустить программу для стимулирования роботизации и автоматизации предприятий. Прорабатываем отдельные условия для развития бизнеса в индустриальных парках», – цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Глава региона отметил, что объем поддержки, который направлен бизнесу, составляет 17 миллиардов рублей. В планах наращивать поддержку.

Также Алексей Беспрозванных напомнил о решении увеличить бюджет одной из самых востребованных в МСП программы «Восток-Инвест».

По объему поддержки промышленности за счет средств регионального бюджета Калининградская область заняла в прошлом году третье место среди субъектов РФ.